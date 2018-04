Zeeland: buitenlanders halen Nederlanders in

Domburg, hoogtepunt van verblijfstoerisme in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Er kwamen 1,21 miljoen 'verblijvende' Nederlandse gasten naar Zeeland in 2017, ongeveer 40.000 mensen minder dan in 2016. Daartegenover stond een groei van 90.000 buitenlandse gasten. Jarenlang lagen de Nederlanders op kop, nu zijn de rollen voor het eerst omgedraaid.

Landelijk

Zeeland komt in ons land op de derde plaats als het om buitenlandse gasten gaat, achter Zuid-Holland en Noord-Holland (Amsterdam).

Ook de landelijke groei van het toerisme in 2017 wordt vooral gedragen door buitenlandse gasten, met een toename van 13 procent vergeleken met een jaar eerder. Het binnenlandse toerisme is in Zeeland wat gedaald, in Nederland als geheel nam dat evenwel toe met 6 procent toe naar 24,4 miljoen gasten.

Groot

In deze cijfers zijn alleen de grotere accommodaties meegerekend. Toeristen die in accommodaties met minder dan vijf slaapplaatsen hebben overnacht, werden niet meegeteld. Daartoe behoort ook een groot deel van de accommodaties van particulieren die via online-platformen zoals worden aangeboden.