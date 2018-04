Zeeland wordt wakker: jongens (13 en 16 jaar) overvallen supermarkt, bolustrofee en burgerhulp

Supermarkt De Veerhoeve in Wolphaartsdijk werd rond 16.30 uur overvallen. (foto: HV Zeeland)

Politie pakt jongens (13 en 16 jaar) op voor overval supermarkt

Twee jongens drongen gisteren rond 16.30 uur supermarkt de Veerhoeve aan de Veerweg binnen met bivakmutsen en messen. Hoe de overval precies in z'n werk ging, is nog niet bekendgemaakt, wel is duidelijk dat de daders zonder buit zijn gevlucht. Omstanders konden een 16-jarige jongen tegenhouden. Een 13-jarige jongen werd rond 18.45 uur in Goes aangehouden.

Kampeerders (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

Minder Nederlandse, meer buitenlandse toeristen verblijven in Zeeland

Zeeland is in 2017 door meer buitenlandse verblijfstoeristen bezocht dan het jaar daarvoor. De buitenlanders hebben daardoor de Nederlanders nu ietsje ingehaald. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Want het aantal Nederlandse toeristen dat in onze provincie kwam overnachten is in 2017 weggezakt.

De keurmeesters proeven de bolussen. (foto: Omroep Zeeland)

Vijf keer op rij prijs: bolustrofee weer naar Clinge

Geen verrassing in de Zeeuwse bolustest: de beste bolus wordt - alweer - gebakken door Joop van Meijel. De bakker uit Clinge heeft voor de vijfde keer op rij de Zeeuwse Bolustrofee gewonnen. Maar het was op het nippertje.

Brand verzorgingstehuis Krabbendijke (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

Uitbreiding Zeeuwse burgerhulpverlening

De burgerhulpverlening in Zeeland wordt uitgebreid. Getrainde vrijwilligers worden in de toekomst ook opgeroepen bij branden en evacuaties. De provincie trekt hier bijna zestigduizend euro voor uit. Provinciebestuurder Ben de Reu: "Dat redt levens."

Zonsopkomst bij Zierikzee. (foto: Lennaert de Looze via Omroep Zeeland Flickr)

Het weer

Vandaag is er vrij veel bewolking, soms laat de zon zich even zien. Uit de wolken trekt vanochtend al een enkele bui over, vanmiddag volgen er meer. Er kan een pittige exemplaar vallen, mogelijk met hagel, onweer en flinke windstoten. Er waait een matige en in de avond aan zee vrij krachtige tot krachtige zuiden- en in de avond zuidwestenwind. Het wordt maximaal 13 of 14 graden.