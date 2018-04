Ontsnapte paarden wekken campinggasten

Ontsnapte paarden in Brijdorpe. (foto: Politieteam Oosterscheldebekken)

"In het altijd zo pittoreske Brijdorpe (wie kent het niet) was het vanmorgen vroeg een drukte van belang", schrijft politieteam Oosterscheldebekken op Facebook. De opgetrommelde agenten hadden al snel een vermoeden waar de paarden vandaan konden komen en meldden zich om 6.45 uur bij christelijk begeleidingscentrum Aan de Hand.

"Mijn zoon hoorde buiten gepraat en deed het raam open. Toen vroeg een agent: 'Hebben jullie paarden?'", vertelt eigenaresse Astrid Boot. "'Veel paarden? En ook een ezel?' Dus wij snel ons bed uit en toen bleek dat ze bij de buren op de camping stonden te grazen."

'Het zijn net schapen'

"Door de nattigheid lopen ze in een bak met zand. Natuurlijk krijgen ze wel eten en hooi, maar zo'n lekker graslandje is stukken aantrekkelijker", vertelt Astrid in de radio-uitzending Zeeland wordt wakker. "Ze bleven gelukkig bij elkaar, het zijn wat dat betreft net schapen: als er een over de dam gaat, volgen er meer."

Eigenaresse Astrid Boot over de ontsnapping

Inmiddels staan de dieren weer in de bak. Astrids man kon de leider van de paarden aan het halster pakken en als schaapjes liep de rest van de kudde erachteraan, terug naar huis.