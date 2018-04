Village & Wessel vechten om één been

Jeugdliefde

Anders dan in The Girl is Mine gaat het hier om een jeugdliefde van lang geleden. Wie de videoclip bekijkt, kan de heren geen ongelijk geven. Op de track zijn ook bijdragen te horen van trompettist Rinus Zuidweg, saxofonist Franklin Schieman en Lindy de Jong (backing vocals).

Kevin Village is de artiestennaam van Kees van Vredegem. Al sinds de jaren zestig schrijft hij liedjes. Hij was jarenlang lid van folkband No Frontiers, tegenwoordig schrijft hij vooral Nederlandstalige nummers. Peter Wessel is songwriter en producer. Hij is muzikant in de Abba coverband Y'Abba Do! Vorig jaar verscheen zijn solo-album D'Oogste Tied, met liedjes in het dialect van Goes.

Village & Wessel werkten al eerder samen als songwriter en producers duo. Zo maakten ze samen de singles Papillon, Hou Me Vast en Waarom. Deze nieuwe single Als Twee Honden Vechten Om Één Been noemen ze dan ook 'onvermijdelijk'.