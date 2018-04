OV-chipkaart straks niet meer geldig voor het veer Vlissingen - Breskens

(foto: Jan Daniƫls | Verzeeuwigd)

De b-tag is ontwikkeld door het bedrijf achter de t-tag voor de Westerscheldetunnel, Movenience. Deze komt in de plaats van de OV-chipkaart. Het gaat om een kaartje dat net zo groot is als een creditcard. De b-tag kan kosteloos worden aangevraagd. Mensen die met de b-tag betalen hoeven niet meer uit te checken, maar moeten de kaart wel scannen bij het instappen.

Verschillende toegangspoortjes

Met de b-tag betaalt de reiziger maandelijks achteraf de gemaakte losse overtocht(en) of het maandabonnement door middel van automatische incasso. Tot 1 mei kunnen reizigers nog gebruik maken van de OV-chipkaart. De b-tag kan ook daarvoor al gebruikt worden. Twee verschillende toegangspoortjes zijn daarvoor speciaal ingericht in Vlissingen en Breskens. Het blijft overigens ook mogelijk om losse tickets voor een overtocht te kopen aan de kassa op het Veerplein.

Studenten met een gratis reisproduct op hun ov-jaarkaart kunnen ook tijdens de nieuwe situatie gratis met de boot mee en ook kortingen voor kinderen en ouderen blijven in stand.