LIVE: Terneuzen maakt zich klaar voor start Scheldeprijs

De definitieve route van de 106e Scheldeprijs (foto: Omroep Zeeland)

Waar kun je de bekende wielrenners zien?

Volgens het tijdschema van de Scheldeprijs zullen de renners om 12.38 uur de Westerscheldetunnel inrijden. Even voor 13.00 uur rijden ze in Middelburg waarna het peloton doorgaat naar Veere. Daarna fietsen ze over Noord-Beveland (13.25 uur) naar Goes (14.04 uur). Via Kapelle, Yerseke, Krabbendijke en Rilland verlaat het peloton net na de klok van 15.00 uur onze provincie. De finish wordt rond 17.15 uur verwacht in Schoten.