LIVE: Vijf koplopers Scheldeprijs rijden in gemeente Reimerswaal

De definitieve route van de 106e Scheldeprijs (foto: Omroep Zeeland)

Waar kun je de bekende wielrenners zien?

Volgens het tijdschema van de Scheldeprijs zullen de renners om 12.38 uur de Westerscheldetunnel inrijden. Even voor 13.00 uur rijden ze in Middelburg waarna het peloton doorgaat naar Veere. Daarna fietsen ze over Noord-Beveland (13.25 uur) naar Goes (14.04 uur). Via Kapelle, Yerseke, Krabbendijke en Rilland verlaat het peloton net na de klok van 15.00 uur onze provincie. De finish wordt rond 17.15 uur verwacht in Schoten.

Koersverloop Scheldeprijs

14.59 uur - Geen auto's mochten vanochtend door de Westerscheldetunnel, maar de Nederlandse Spoorwegen wachten niet voor de Scheldeprijs. Bij Krabbendijke moest het peloton even pas op de plaats maken voor een trein.

14.45 uur - De kopgroep breidt de voorsprong uit naar meer dan drie minuten. Ze zijn Yerseke gepasseerd, waar ook het peloton doorheen is. Daar is de eerste bevoorrading van de dag geweest.

14.25 uur - De vijf koplopers rijden in de gemeente Reimerswaal. Jan-Willem van Schip, Jonas Rickaert, Sean de Bie, Guillaume van Keirsbulck en Alexander Cataford hebben een voorsprong van meer dan twee minuten op het peloton.

14.03 uur - Leider Moreno Hofland staakt zijn eenzame strijd en laat zich inzakken. Van Schip, De Bie en Rickaert nemen zijn rol over in de kop van de wedstrijd. Van Keirsbulck en Cataford komen het trio vergezellen. Het peloton volgt op 42 seconden.

13.55 uur - Twee renners gaan na vijfenvijftig kilometer proberen de oversteek te maken vanuit het peloton naar koploper Hofland. Het zijn Jan Willem van Schip van Roompot-Nederlandse Loterij en Jonas Rickaert van Sport Vlaanderen-Baloise.

13.35 uur - Het peloton is door waaiers in twee groepen verdeeld. Moreno Hofland van Lotto-Soudal rijdt daar een minuut voor. In het tweede peloton, van ongeveer 50 renners, probeert Marcel Kittel met zijn ploeg terug te keren in het eerste peloton.

13.14 uur - De vijfvoudig winnaar van de Scheldeprijs, Marcel Kittel, heeft een lekke band en staat even stil. Hij probeert terug te keren in het peloton dat in drieën is gebroken. Het is koers.

13.05 uur - De eerste kopgroep bestaat uit acht renners: Lars Bak, Kenneth van Rooy, Jan Willem van Schip, Adrien Garel, Michal Paluta, Carlos Alzate, Johann van Zyl en Tanner Putt. Ze hebben zo'n 30 seconden voorsprong op het peloton.

12.43 uur - Een enkele valpartij in het begin van de wedstrijd, maar de Westerscheldetunnel is gepasseerd. Het peloton is nu ten noorden van de Westerschelde.

12.15 uur - Het profpeloton is vertrokken vanuit Terneuzen, tot aan de passage van de Westerscheldetunnel is de koers nog geneutraliseerd.

11.10 uur - In Terneuzen is de ploegenpresentatie begonnen. Brian van Goethem rijdt vandaag een thuiswedstrijd en is bekend met de route. Hij verwacht waaiers: "Als ik de wind zo zie, dan gaat het vanaf de start al meteen los."