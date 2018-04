Koeien ontsnappen aan autoriteiten bij Sint Laurens

"Het gaat om 7 tot 17 koeien", vertelt een woordvoerder van de NVWA. "Tijdens de inbeslagname, slaagden de koeien erin om uit de wei te ontsnappen." Politie, brandweer en enkele dierenartsen zijn ingeschakeld om de koeien te vangen. "De koeien zijn nogal wild."

Nog niet allemaal gevangen

De melding over de ontsnapte koeien kwam rond 10.35 uur binnen. Een aantal van de koeien is inmiddels gevangen, maar er lopen er nog steeds een paar los. Waarom de koeien in beslag worden genomen, kan de woordvoerder van de NVWA nog niet zeggen.

Volgens de politie zou de situatie onder controle zijn en worden de koeien die nog loslopen op een later moment gevangen.