Nieuwe brugtechniek moet incidenten voorkomen

Tot nu toe konden brugwachters van de Nautische Centrale in Vlissingen slechts twee camera's van een brug tegelijkertijd zien. "Dankzij nieuwe monitoren kunnen we nu alle camerabeelden van een brug tegelijkertijd op een scherm bekijken, zonder te hoeven schakelen tussen de camera's. Dat betekent dat we continu zicht hebben op alle delen van de brug, zowel de landzijde als de waterkant", zegt Leo van Driel van de provincie Zeeland.

Na het incident op 18 juni 2017 is de procedure versneld om alles te moderniseren bij de Nautische Centrale. Naast de vernieuwde afkijk komen dit jaar ook overal digitale camera's bij de bruggen. "Nu zijn alleen de camera's op de Zeelandbrug vervangen. Daar waren al twee nieuwe beweegbare camera's geplaatst. Om het afkijken goed te kunnen doen hebben we besloten alle camera's daar nu al te vernieuwen."

Je kunt zelfs een euro op straat zien liggen" Leo van Driel - provincie Zeeland

"Als we op de monitor kijken en de beelden van de diverse bruggen vergelijken met de camerabeelden van de Zeelandbrug, valt gelijk op hoe scherp de beelden zijn van de digitale camera's", vervolgt Van Driel. "Je kunt zelfs een euro op straat zien liggen."

De provincie Zeeland heeft het beheer over de Zeelandbrug en de bruggen over het Kanaal door Walcheren. Met de modernisering van de monitoren en de camera's is 325.000 euro gemoeid. De provincie betaald daar het overgrote deel van. De gemeente Vlissingen is eigenaar van de Sloebrug en betaalt de kosten (bijna 25.000 euro) voor die brug.

