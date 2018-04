Vlissingen trekt extra geld uit voor bestaande festivals

Onderstroom wordt dit jaar voor de tweede keer op rij op de boulevard bij Hotel Britannia georganiseerd. (foto: Omroep Zeeland)

De festivals zijn volgens het gemeentebestuur een belangrijke culturele voorziening en geven Vlissingen landelijke bekendheid.

Vanaf volgend jaar geeft de gemeente subsidie via een festivalfonds. Er is jaarlijks 200.000 euro voor de drie festivals. Daaruit is 70.000 euro voor Film by the Sea, 68.000 euro voor het Bevrijdingsfestival en 62.000 euro voor festival Onderstroom. De eenmalige extra subsidie die nu wordt uitgekeerd zorgt ervoor dat de festivals dit jaar al net zoveel krijgen als de komende jaren.

