Dagelijks naar je werk lopen; museumdirecteur Marjan doet het

De afstand tussen haar huis in Sint Laurens en het Zeeuws Museum kost Ruiter een half uur. Ze begon er mee toen ze door een blessure niet meer kon hardlopen.

'Oplossend denken'

"Ik miste de voorwaartse beweging, waardoor je je gedachten op een rij kan zetten. Het helpt mij in oplossend denken. Toen ben ik gaan wandelen. Eerst twee dagen in de week. Later alle dagen." Ruiter komt zo aan de noodzakelijke beweging, terwijl ze langs een route loopt met fraaie huizen en doorkijkjes. "Het is voor mij een manier om de werkdag goed te beginnen of af te sluiten."

We bewegen te weinig - Onder meer daarom wordt op 5 april de derde Wandel-naar-je-werk-dag georganiseerd. - De dag wordt georganiseerd door Wandelnet en gesteund door organisaties als de Fietsersbond, Rover en verschillende natuurorganisaties. - De bedoeling is dat je de afstand naar je werk (of een deel daarvan) lopend aflegt. - Wandelen blijkt goed te zijn voor je brein, goed tegen stress, hart- en vaatziekten en diabetes. En het is niet milieubelastend.

Licht schoeisel voor onderweg; eenmaal op kantoor gaan nette damesschoenen aan.... (foto: Omroep Zeeland )

In de rugzak -'met een schoudertas wandelen is geen succes weet ik nu'- zitten altijd een paraplu en de nette damesschoenen. Als schoeisel kiest Ruiter bewust voor schoenen met een dunne zool, zodat ze goed contact met de ondergrond heeft. "Dit is veel prettiger. In het begin liep ik op mijn hakken. Dat is slecht voor je schoenen en voor mijn rug."

Mijn eendenpoten

"En 's zomers loop ik op van die blote schoenen met van die tenen, ik noem het mijn eendenpoten. Iedereen moet er om lachen. Maar het loopt veel prettiger. Op kantoor zie je me weer met nette schoenen."