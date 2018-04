Verdachten overval supermarkt Wolphaartsdijk nog vast

Supermarkt De Veerhoeve in Wolphaartsdijk werd rond 16.30 uur overvallen. (foto: HV Zeeland)

De jongens van 13 en 16 drongen gisteren rond 16.30 uur supermarkt de Veerhoeve aan de Veerweg binnen met bivakmutsen en messen. Omstanders konden de 16-jarige overmeesteren. De andere verdachte sloeg op de vlucht, maar kon niet veel later in Goes worden aangehouden.

Niemand raakte gewond tijdens de overval en de jongens hebben ook niets buitgemaakt. Over het verstrekken van informatie over de verdachten - waar ze bijvoorbeeld vandaan komen - is de politie zeer terughoudend, omdat het minderjarigen betreft.

