Vier hennepkwekerijen opgerold tijdens 'hennepruimdag'

Hennepkwekerij opgeruimd (foto: ANP-foto)

De invallen werden gedaan naar aanleiding van anonieme tips. De recherche is daarmee aan de slag gegaan wat heeft geresulteerd in een zogenoemde 'hennepruimdag'.

Illegale stroom, hasjolie en arrestaties

De eerste kwekerij met in totaal 62 planten werd ontmanteld aan de Tholenstraat in Terneuzen. De politie trof verschillende kweektenten aan, maar kon niemand aanhouden. De tweede kwekerij met 90 planten werd opgerold aan de Vierlingweg in Rilland. Daarbij werd ook een laboratorium voor de productie van hasjolie in beslag genomen. In de woning werd een 53-jarige man aangehouden.

De derde kwekerij met 41 planten werd aangetroffen aan de Gerbrandylaan in Middelburg. Agenten stuitten daar ook op 3,1 kilo gedroogde henneptoppen. Twee bewoners van 53 en 46 jaar werden opgepakt. De vierde kwekerij werd geruimd in een loods aan de Energieweg in een inpandige woning in Tholen. De politie trof daar 421 planten.

In alle vier de zaken werd de stroom illegaal afgetapt. In de woning in Middelburg moest vanwege brandgevaar de gehele meter verwijderd worden.

Lees ook: