Geen straten, maar karrensporen in nieuwe woonwijk

De straten van de nieuwe woonwijk Claverveld in Vlissingen krijgen karrensporen in plaats van asfaltstraten. Het zijn de eerste karrensporen in een woonwijk in Zeeland. Karrensporen zijn wegen met twee verharde stroken, een begroeide middenstrook en groene zijkanten.

Nieuwe woonwijk Claverveld in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland) Karrensporen geven de wijk een groen aanzicht, maar zijn ook gunstig voor de waterberging. Regenwater kan sneller in de grond zakken, waardoor er bij hevige buien minder kans op overstroming is. Wethouder Sem Stroosnijder over de karrensporen in de nieuwe woonwijk Claverveld: De doorgaande straat wordt wel een gewone verharde straat, dat wordt een laan met bomen. Hier op de kaart in het rood-bruin. De kleinere wegen door de woonwijk worden karrensporen. Op de kaart grijs-groen aangegeven. Impressie karrensporen in woonwijk Claverveld (foto: Omroep Zeeland) De wijk wordt gebouwd aan de noordrand van de stad, tussen het zwembad en de wijk Bossenburgh. Eind dit jaar zal de eerste paal de grond ingaan.