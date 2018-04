Fabio Jakobsen wint Zeeuws getinte Scheldeprijs

Spoorwegovergang

Maar in de gemeente Reimerswaal, net voordat het peloton Zeeland verliet, gebeurde het meest opmerkelijke moment van de dag. Bij een spoorwegovergang in de buurt van Krabbendijke negeerde een groep van 25 wielrenners de rode lichten en reden langs de gesloten slagbomen. Dat is verboden en die renners werden even later uit de wedstrijd gehaald. Onder hen zaten twee favorieten voor de eindzege: Dylan Groenewegen en de Frans kampioen Arnaud Démare.

Eenmaal in België aangekomen stonden er nog drie plaatselijke rondes bij Schoten op het programma. Team Katusha-Alpecin controleerde daar de koers om de kaart van Marcel Kittel te spelen. Maar dat lukte niet. In de voorlaatste ronde reed Kittel opnieuw lek en kon hij niet meer bij de voorste komen. In de massasprint was Fabio Jakobsen de sterkste. Jakobsen is geen onbekende in Zeeland. In 2016 won hij de tweede etappe in de ZLM Tour.

Lees ook: