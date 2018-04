Onderzoek ingestort tankstation in volle gang - 'dak wordt morgen verwijderd'

Het dak van het tankstation Selnisse stortte maandagnacht in, bovenop de pompen. Op dat moment was er niemand aanwezig. Duidelijk is dat het dak niet instortte door een aanrijding met een voertuig. Onderzoek moet uitwijzen of het gaat om een constructiefout.

Losse delen opruimen

Een woordvoerder van Total laat weten dat ze gaan proberen het tankstation eind deze week weer te openen. Of dat dan zonder overkapping is, is nog onduidelijk. Een sloopbedrijf was vandaag aanwezig met een kraan en een graafmachine om losse delen van het dak te demonteren.

