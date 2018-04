Eerste TEJO-huis Nederland geopend in Goes

Jongeren met problemen kunnen zonder afspraak naar binnen. Ze worden ontvangen door een gastvrouw en kunnen daarna een gesprek krijgen met een therapeut. Dat kost niets en kan anoniem. Het TEJO-huis is overgewaaid uit België waar al zo'n twaalf TEJO-huizen bestaan, zoals in Brasschaat, Antwerpen, Brugge en Gent.

Laagdrempelig

Er wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers. Zes therapeuten staan in de startblokken om de eerste jongeren op te vangen en er is een aantal gastvrouwen en -heren. TEJO Goes is opgestart met subsidie van de gemeenten Goes, Kapelle, Reimerswaal en Noord-Beveland. Een voormalig makelaarskantoor aan de Grote Kade wordt gehuurd als locatie. "Midden in de stad en toch niet zichtbaar als je naar binnenloopt," merkt initiatiefnemer Marja de Pundert-Dobbelaar op. Tejo wil laagdrempelig kunnen werken.

Initiatiefnemer Marja de Pundert-Dobbelaar van TEJO (in scène gezet) (foto: Omroep Zeeland)

De Pundert-Dobbelaar is trots op haar vrijwilligers, maar zegt in een adem dat ze zeker nog meer therapeuten kan gebruiken. Het is zeker niet de bedoeling om de concurrentie aan te gaan met de reguliere Geestelijke Gezondheidszorg voor jongeren. "Integendeel, we willen juist samenwerken", benadrukt ze.

Het TEJO-huis in Goes is open op maandag tussen 16.00 en 20.00 uur en op woensdag tussen 13.00 en 17.00 uur.