Ambitieus klimaatplan: CO2-uitstoot met 90 procent omlaag

Dow in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

De Zeeuwse bedrijven die meedoen aan het klimaatplan zijn Yara in Sluiskil, Zeeland Refinery uit Nieuwdorp, Trinseo, Dow Benelux, en ICL-IP uit Terneuzen, en Cargill uit Sas van Gent. Hun klimaatplan is ontwikkeld samen met bedrijven uit West-Brabant en Vlaanderen en ze willen dat plan over twee weken presenteren aan de Tweede Kamer in Den Haag.

Restwarmte en afvalstoffen

In 2014 hebben Zeeuwse, Brabantse en Vlaamse bedrijven die veel energie verbruiken zich verenigd in het platform Smart Delta Resources. De bedrijven willen onder meer gebruik gaan maken van elkaars restwarmte en afvalstoffen. Vanuit Vlaanderen doen het metaalbedrijf Arcelor Mittal en energieproducent ENGIE Elektrabel mee, en vanuit West-Brabant de Suikerunie en Sabic.

De bedrijven hebben nu een routekaart laten opstellen met de maatregelen die vanaf 2018 nodig zijn om deze doelstelling te bereiken. Het plan gaat onder meer over de opslag van CO2, het recyclen van CO2, en het gebruik van waterstof. Dit laatste onderdeel, het waterstofgebruik, staat overigens los van de zogenoemde 'waterstofrotonde' die nog dit jaar in gebruik moet worden genomen.

Meer samenwerkingsverbanden

Bij de eerdere presentatie van het plan voor de waterstofrotonde werd al aangekondigd dat er meer van dit soort samenwerkingsverbanden zouden gaan volgen. Dit klimaatplan is daar een voorbeeld van. De zogeheten waterstofrotonde is een ondergrondse gasleiding die bij Dow in Terneuzen opgewekt waterstof naar onder meer Yara in Sluiskil vervoert. Nu gebeurt dat nog met behulp van vrachtwagens.

