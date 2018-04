Deel dit artikel:











Automobilist belandt in sloot en raakt gewond

Een automobilist is vanmiddag in Noordgouwe van de weggeraakt en in de sloot beland. De bestuurder raakte daarbij gewond, meldt HVZeeland.

(foto: HVZeeland) Het eenzijdig ongeval gebeurde rond 17.15 uur in een bocht op de Kloosterweg. De auto kwam zwaar beschadigd in de sloot tot stilstand. De bestuurder is door de brandweer uit zijn auto gehaald en met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf moest ter plaatse komen om het voertuig uit de sloot te halen.