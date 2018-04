Groenewegen na diskwalificatie Scheldeprijs: Ik kom hier nooit meer terug

(foto: Screenshot YouTube)

Eenmaal tot rust gekomen bleef Groenewegen zich onrechtvaardig behandeld voelen. "Ik was door een valpartij in een tweede groep beland. We zagen de knipperende lichten bij die spoorwegovergang. Maar de groep net voor ons reed er ook doorheen. Dan is het lastig om te zeggen: wij stoppen.''

De 106e editie van de Scheldeprijs, de oudste wielerklassieker van Vlaanderen, werd gewonnen door Fabio Jakobsen (21) uit Heukelum. De koers startte vanmiddag in Terneuzen en reed ongeveer 130 kilometer door Zeeland.

Ze hadden het niet gezien, was de verklaring. Dat vind ik knap." ​Dylan Groenewegen

Velen hadden verwacht dat Groenewegen als eerste over de finishlijn zou komen. "Misschien was het een goed besluit van de jury, maar dan moet dat ook voor eerste groep gelden. Ze hadden het niet gezien, was de verklaring. Dat vind ik knap", aldus Groenewegen. Ook de Frans kampioen Arnaud Démare werd uit de race gehaald.

