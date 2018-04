Op de spinningfiets geld ophalen voor onderzoek naar ALS

De aula van het CSW Van de Perre is gevuld met de lucht van zweet. Een spinningleraar zweept de scholieren in groepjes van twintig tot dertig scholieren op om hun best te doen. "Kom op! Ga door! Nog vijf seconden."

"Het is best zwaar" zegt één van de deelnemende meisjes. "Het voelt alsof ik in een sauna zit." Toch heeft ze het er graag voor over. "Ik vind het een goed initiatief. Daarom doe ik mee. Ik heb zo'n dertig euro opgehaald voor het goede doel."

Iets terug doen

Jonathan heeft een speciale reden om mee te doen aan de spinningmarathon. Zijn moeder overleed vorig jaar aan de spierziekte ALS. "Het is best moeilijk, maar ik wilde het toch graag doen. Mensen van Stichting ALS Nederland hebben me enorm gesteund. Zo kan ik iets terug doen voor hen."

Vlak voor zijn dood heb ik hem moeten beloven dat ik geld op zou halen voor de strijd tegen ALS." Kojan Provoost, ​initiatiefnemer voor de spinningmarathon

Initiatiefnemer voor de spinningmarathon is Kojan Provoost. Hij verloor een vriend aan ALS. "Vlak voor zijn dood heb ik hem moeten beloven dat ik geld op zou halen voor de strijd tegen ALS. Dat hoef je tegen mij maar één keer te zeggen", aldus Provoost, die eerder al geld inzamelde voor kankeronderzoek.

Dag niet eten

Jaarlijks overlijden in Nederland 500 mensen aan ALS en er komen ieder jaar weer 500 nieuwe gevallen bij. Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een ziekte van de zenuwcellen die de spieren aansturen. Er is geen medicijn tegen en ook is niet duidelijk wat de exacte oorzaak is. "Geestelijk blijven mensen honderd procent, maar lichamelijk worden ze gesloopt. Dat maakt het echt een vreselijke ziekte."

Naast de spinningmarathon zullen scholieren komende vrijdag een dag niet eten om ook op die manier geld in te zamelen voor de strijd tegen ALS. Komende zondag is er bovendien een wielertoertocht waarvan de opbrengsten naar de Stichting ALS Nederland gaan. In totaal hoopt Provoost deze week zo'n tienduizend euro op te halen voor onderzoek naar de de dodelijke ziekte.