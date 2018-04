Alle ontsnapte koeien gedood, 'We hadden geen keus'

De NVWA had de veehouder al een jaar lang op het oog, omdat de dieren niet goed werden verzorgd. Samen met de gemeente en de eigenaar werden afspraken gemaakt over verbeteringen, maar twee weken geleden bleek dat daar niet aan was voldaan, zegt woordvoerder Benno Bruggink. "De dieren waren vies, kregen niet de zorg die ze verdienen en ze kregen onvoldoende voeding."

Op diervriendelijke wijze omgebracht

Toen besloot de NVWA dat de dieren zouden worden afgemaakt, maar toen ze de dieren probeerden te vangen, zodat ze op diervriendelijke wijze konden worden omgebracht, ontsnapten ze. Volgens Bruggink waren de dieren niet meer te vangen. "Dus vanuit het oogpunt van dierwelzijn en volksgezondheid hadden we maar één keus: de ontsnapte koeien ter plekke doden."

NVWA-woordvoerder Benno Bruggink over koeien Sint Laurens

De gedode koeien zijn afgevoerd voor destructie. De dieren waren namelijk niet voorzien van een chip of oormerken om de dieren te identificeren. Daarom mochten ze niet meer worden gebruikt voor consumptie.

Verontwaardigde reacties

Dat het besluit om de ontsnapte te doden verontwaardigde reacties zal oproepen, gezien de verhitte discussie over het bijvoeren van wilde dieren en over het al dan niet doodschieten van de onderweg naar het slachthuis ontsnapte koe Hermien, dat begrijpt Bruggink wel. "Aan de andere kant, wij doen dit ook liever niet. We zouden ook veel liever dieren willen laten leven. Maar in dit geval konden we niet anders."

