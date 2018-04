Zeeland wordt wakker: coalitie, ontsnapte koeien en klimaatplan

Collegevorming Goes (foto: Omroep Zeeland)

Voorgestelde coalitie Goes

Als het aan de informateur Ad Schenk ligt, behoudt de gemeente Goes ook de komende periode de huidige coalitie. Die bestaat uit het CDA, de VVD en de SGP. Ze vormen samen een meerderheid in de raad, al is die meerderheid na de verkiezingen wel met één zetel afgenomen.

Ontsnapte koeien bij Sint Laurens. (foto: HV Zeeland)

Ontsnapte koeien

Alle 23 koeien die gisteren in Sint Laurens tijdens een inbeslagname van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ontsnapten, zijn gedood. De dieren werden al langer verwaarloosd en volgens de NVWA was het doden van de dieren de enige optie.

Dow in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Ambitieus klimaatplan

Bedrijven uit Zeeland komen binnenkort met een ambitieus klimaatplan. Het gaat met name om grote industriële bedrijven, nu nog de grootste energieslurpers van de provincie. Zij willen, geheel in lijn met het klimaatakkoord van Parijs, nog voor het jaar 2050 hun CO2-uitstoot met 85 tot 90 procent gaan terugdringen.

(foto: Screenshot YouTube)

Balen van diskwalificatie

Dylan Groenewegen was met veel ambitie afgereisd naar de Scheldeprijs. Maar de Amsterdamse wielrenner en met hem zo'n dertig andere coureurs werden door de jury voortijdig uit de koers gehaald omdat zij de waarschuwingssignalen bij een spoorwegovergang bij Krabbendijke hadden genegeerd. "Ik kom hier nooit meer terug", was de eerste reactie van de sprinter van LottoNL-Jumbo.

Zonsondergang in Brouwershaven. (foto: Marijke Bik-Drijver )

Weer

Vanochtend is het eerst bewolkt met een enkele bui. Maar vanmiddag klaart het vanaf zee helemaal op, het wordt dan zonnig. We zitten tijdelijk in frisse lucht, waarin de maximumtemperatuur op maar 8 of 9 graden uitkomt. De west-noordwestenwind is eerst vrij krachtig, rond 5 Beaufort, maar later op de dag matig.