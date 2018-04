1300 verenigingen binden de strijd aan om bijna een half miljoen

De drie Zeeuwse filialen van de Rabobank, Walcheren/Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Oosterschelde delen sinds 2010 een gedeelte van de winst met allerlei sportverenigingen, dierenasiels, muziekverenigingen en andere maatschappelijke initiatieven. Samen gaat het dit jaar om 465.000 euro. De 64.000 leden van de bank mogen ieder vijf stemmen uitbrengen op de ongeveer 1330 deelnemers.

Enorme verschillen

Vorig jaar was iedere stem 3 euro waard. Dat leverde bij de einduitslag enorme verschillen op. Zo kreeg het Dierenasiel Walcheren 1414 stemmen waaraan een bedrag van 4363,75 aan gekoppeld zat. Het asiel stopte het geld in de aanschaf van een nieuwe auto. Dat terwijl andere goede doelen maar een paar euro kregen.

Dierenasiels doen het sowieso goed tijdens de clubkasacties. In Zeeuws-Vlaanderen moest het asiel vorig jaar alleen de kinderboerderij in Terneuzen boven zich dulden. Beiden wisten bijna 3000 euro los te krijgen. Het Kaaskenshuis Hospice in Zierikzee kreeg met 2500 euro het meeste in de Oosterschelderegio.

Dat is ook het leuke. Door stemmen te werven kun je aan substantiële bedragen komen." Jules van Leijden, directeur Rabobank Walcheren/Noord-Beveland

Maar niet voor iedereen rinkelt de kassa even hard. Er zijn verenigingen en stichtingen die moeite hebben om stemmen te werven. Zo kreeg stichting Morgenland, dat een natuurgebied onderhoudt bij Colijnsplaat, 12 euro en 34 eurocent overgemaakt. Daar kon de familie De Regt van Morgenland niet zoveel mee doen. Rinus de Regt hoopt dat dit jaar meer leden van de bank hun stemmen gunnen aan het natuurgebied.

Ook kleine bedragen welkom

Directeur van Rabobankfiliaal Walcheren/Noord-Beveland Jules van Leijden zegt dat ook de relatief kleine bedragen welkom zijn en dat iedereen de mogelijkheid heeft om stemmen te werven: "Dat is ook het leuke. Door stemmen te werven kun je aan substantiële bedragen komen."

Posters, internet en vrijwilligers worden ingezet om stemmen te werven. (foto: Omroep Zeeland)

Een sleutelrol in het verkrijgen van stemmen is het voeren van een reclamecampagne. Dierenasiel Walcheren zet in op verschillende fronten: op internet, en dan vooral op Facebook, vrijwilligers die overal stemmen werven en die op veel plekken posters ophangen. Stichting Morgenland voert vrijwel geen campagne.

Tot 16 april

De deelnemers hebben nu nog tot 16 april de tijd om stemmen te werven. Daarna wordt bekendgemaakt wie er hoeveel uitgekeerd krijgt.