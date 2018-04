Deel dit artikel:











Ingestorte tankstation na het weekend weer open

Bij tankstation Selnisse langs de A58 bij 's-Heer Arendskerke is gestart met de sloop van het ingestorte dak. De verwachting is dat de pomp maandag weer open gaat. Afgelopen dinsdag zakte het dak door nog onduidelijke reden in.

Sloop tankstation Selnisse (foto: Omroep Zeeland) De demontage van de luifel duurt nog tot komend weekend. Met een grijpkraan is een sloopbedrijf uit het Noord-Brabantse Oosterhout begonnen met de werkzaamheden. Delen van het dak worden afgevoerd voor nader onderzoek, omdat nog niet duidelijk is wat de oorzaak. Een woordvoerder van Total verwacht pas over een aantal weken de eerste resultaten. Constructie De luifel van het tankstation Selnisse aan de A58 stond daar al toen Total het vijftien jaar geleden overnam. De tankstationketen heeft destijds niets aan de constructie veranderd. Wel is het bouwwerk sindsdien regelmatig gecontroleerd en voldeed het volgens Total aan alle bouwkundige voorschriften.