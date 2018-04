Deel dit artikel:











Maarten Janssens nieuwe voorzitter Cultuurwerf

Maarten Janssens is de nieuwe voorzitter van de Cultuurwerf. De stichting voor kunst en cultuur in Vlissingen organiseert onder andere het Bevrijdingsfestival en Festival Onderstroom. Janssens volgt John Dane op die sinds twee jaar de voorzittershamer in handen had.

Maarten Janssens (foto: Facebook) Door bezuinigingen zijn het roerige tijden voor de Cultuurwerf. Poppodium de Piek wordt bedreigd met sluiting en festivals zoals Onderstroom moeten het met minder geld doen. Maarten Janssens is in het dagelijks leven financieel directeur van het Trainingscentrum Vlissingen.