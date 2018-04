Politici in Doorn: Verhuizing marinierskazerne is gelopen race

Lokale politici in Utrechtse Heuvelrug, waar Doorn deel van uitmaakt, doen geen moeite meer om de verhuizing van de Van Braam Houckgeestkazerne tegen te houden. Dat was een paar jaar geleden wel anders. "We gaan ervan uit dat de mariniers weg zullen gaan naar Vlissingen," zegt Peter van der Zee, een echte Doornaar die jaren voor de VVD in de gemeenteraad zat en net is gestopt.

'Geen reële optie meer'

"Er zijn wel gevoelens over de mariniers, omdat ze hier zo'n zestig jaar zijn geweest. We hebben ook gepoogd om ze te behouden. Maar dat was tien jaar geleden. Dat lijkt ons nu geen reële optie meer. Vandaar dat we hard bezig zijn met de provincie Utrecht en het Rijksvastgoedbedrijf om te kijken wat er met het terrein moet gebeuren."

De VVD'er verwoordt een gevoel dat breed leeft in de lokale politiek: jammer dat de mariniers weggaan uit Doorn, maar we moeten door. Ook het CDA, D66, OPEN (een lokaal samenwerkingsverband van GroenLinks en de PvdA) en de SP vinden de strijd tegen de verhuizing een 'gelopen race'.

Peter Kranenburg, CDA Utrechtse Heuvelrug, over de verhuizing van Doorn naar Vlissingen...

Het kazerneterrein is zo'n 48 hectare groot en ongeveer de helft moet snel geschikt worden gemaakt voor de bouw van zo'n 300 à 400 woningen. Naar schatting moeten in de komende twintig jaar 3600 woningen worden gebouwd in Utrechtse Heuvelrug, waarvan 600 in Doorn.

Uitgelezen bouwkans

De stad Utrecht is hemelsbreed maar 15 kilometer weg en de woningnood is groot. Dat zorgt voor een druk op Doorn. Bovendien mag op veel plaatsen in Doorn niet worden gebouwd vanwege de bescherming van de bossen en dan is een groot terrein dat leeg komt te staan een uitgelezen bouwkans.

De houding van de lokale politici in Utrechtse Heuvelrug staat haaks op die van de militaire vakbonden. Die klaagden de afgelopen weken steen en been over de geplande verhuizing naar Vlissingen. Ook de Tweede Kamer buigt zich over de verhuizing. GroenLinks en de PVV willen dat er gekeken wordt of de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen kan worden teruggedraaid. Volgens de partijen moet er eerst worden onderzocht waarom er onvrede is bij de mariniers.

De Kamer steunde vanmorgen een voorstel om binnenkort op bezoek te gaan in Doorn. Dan moet duidelijk worden waar de onrust bij de mariniers vandaan komt.

Leegloop binnen het Korps Mariniers

Er zou leegloop zijn binnen het Korps Mariniers, omdat niemand naar Zeeland wil verhuizen. Ook zouden de partners van de militairen hier niet aan een baan komen. Eenmaal gekochte huizen in Zeeland zouden onverkoopbaar zijn. Bovendien zou de marinierskazerne die in Vlissingen wordt gebouwd niet voldoen aan de eisen die de mariniers stellen.

Een petitie om de marinierskazerne in Doorn te laten blijven is al door ruim 11.000 ondertekend. Volgens de initiatiefnemers worden gezinnen uit elkaar getrokken en sociale contacten met partners en kinderen verbroken.

Lees ook: