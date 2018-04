Deel dit artikel:











Tholensstraat Terneuzen goedkoopste van Nederland

De goedkoopste straat van Nederland ligt in Terneuzen. Een woning in de Tholensstraat kost gemiddeld 80.000 euro. Ter vergelijking: een woning in de duurste straat van Nederland, de Groot Haesebroekseweg in Wassenaar, kost gemiddeld 2.480.000 euro.

De Tholensstraat in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland ) Met andere woorden: met het geld waar je in de duurste straat een huis van kunt kopen, heb je er in de Tholensstraat 31. Dat heeft het technologiebedrijf Calcasa uitgezocht. Het bedrijf is gespecialiseerd in de statistische analyse van onroerend goed. Zij hebben berekend dat het aantal miljoenenwoningen in Nederland de afgelopen vier jaar met 165 procent is gestegen naar 42.300.