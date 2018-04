GroenLinks Zeeland niet blij met Kamervragen eigen partij over verhuizing marinierskazerne

Gerwi Temmink, fractievoorzitter van GroenLinks in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Pennenstreek

GroenLinks Tweede Kamerlid Isabelle Diks schrijft: "Door met een pennenstreek te besluiten dat zij (de mariniers -red.) allemaal naar Vlissingen moeten verhuizen worden niet alleen de militairen geraakt, maar ook hun partners en kinderen die van werk of school moeten wisselen."

Gerwi Temmink, fractievoorzitter van GroenLinks in Zeeland, vindt dit veel te kort door de bocht: "Het zou een soort pennenstreek zijn dat eventjes op een achternamiddag is besloten dat er een marinierskazerne in Vlissingen moet komen. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Het is een zaak waar al jaren over wordt gesproken en waar alle Zeeuwse partijen nauw bij betrokken zijn."

Geen overleg met Zeeuwse fractie

Temmink begrijpt dat zijn partij uit sociaal oogpunt aandacht vraagt voor mensen die huis en haard moeten verlaten voor hun werk. Ook erkent hij dat de landelijke fractie haar eigen vragen stelt: "Ze beslissen inderdaad zelf." Maar de landelijke fractie heeft geen contact gehad met de Zeeuwse fractie over de marinierskazerne. Dat kan alsnog. Gerwi Temmink wil binnenkort graag een gesprek met zijn partijgenoten in Den Haag.

GroenLinks in Zeeland is voorstander van de komst van de marinierskazerne naar Zeeland, omdat veel werkgelegenheid in het verleden is weggevallen in de provincie.

Gerwi Temmink van GroenLinks Zeeland niet blij met Kamervragen eigen partij.

Lees ook: