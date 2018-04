Kust Oostkapelle versterkt met 1,5 miljoen kuub zand

De afgelopen maanden is de kust van Oostkapelle versterkt met 1,5 miljoen kuub zand (foto: Hans de Bot )

Het zand is onder water opgespoten om de zeebodem te versterken. Onder water opspuiten heeft de voorkeur van Rijkswaterstaat, omdat dit goedkoper is en strandbezoekers er minder last van hebben. Door de wind en de stroming verplaatst het zand zich op een natuurlijke manier naar het strand en de duinen.

Het aangebrachte zand helpt de kust mee te groeien met de stijging van de zeespiegel, en in dit geval hoopt Rijkswaterstaat ook dat het nieuwe zand de aangroei van de duinen bij natuurgebied de Manteling bevordert.

Paarden in de duinen van de Manteling bij Oostkapelle (foto: Marcel Klootwijk / www.vogelsinbeeld.nl )

De Manteling is een van de parelprojecten uit de Nationale Kust Visie. Bij die projecten worden de kustveiligheid en andere belangen aan elkaar gekoppeld. In de Manteling moest meer dynamiek komen, vandaar dat er met het versterken van de kust ook rekening is gehouden met de natuurwensen.

Rijkswaterstaat gaat de komende tijd de verplaatsing van het opgespoten zand bij Oostkapelle extra in de gaten houden, omdat er geen zandbanken liggen voor de Oostkappelse kust. De zandverplaatsing wordt vergeleken met kustgebieden waar wel zandbanken liggen.