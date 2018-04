Deel dit artikel:











Nancy van de Ven: Ik hoop dat ik de schade beperkt kan houden

Over twee dagen start het wereldkampioenschap motorcross voor vrouwen. Mét Nancy van de Ven die een nieuwe poging doet om de titel te pakken. Dat wordt lastig, want afgelopen winter brak ze haar onderbeen op twee plaatsen. Trainen ging moeizaam, de afgelopen tijd stond vooral in het teken van revalideren en weer het goede gevoel krijgen op de motor.

Van de Ven rijdt nog altijd niet pijnvrij. Ook als ze loopt, zijn de naweeën van van de dubbele onderbeenbreuk nog zichtbaar. Toch staat ze gewoon aan de start van de eerste Grand Prix in Italië. "Als het aan m'n Belgische dokter lag, mocht ik pas op 10 april weer gaan rijden." Maar dat was geen optie voor Van de Ven. "Ik zit nu op zo'n 75-80 procent van mijn totale fitheid. Ik vind het genoeg om mee te doen." Hopen op top-vijf Ze verwacht geen hoge ogen te gooien bij de eerste twee wedstrijden in het wereldkampioenschap. "Ik hoop in de top-vijf te eindigen en daarmee de schade beperkt te houden." Na de GP's van Italië en Portugal gaat Van de Ven er alles aan doen om 100 procent fit te worden, om daarna de koplopers weer bij te halen. Wedstrijdkalender WK motorcross 1. GP Trentino Italië 7-8 april 2. GP Agueda Portugal 14-15 april 3. GP Teutschenthal Duitsland 19-20 mei 4. GP Lombardia Italië 16-17 juni 5. GP Assen Nederland 15-16 september 6. GP Imola Italië 29-30 september Van de Ven rijdt nog niet pijnvrij, maar is wel fit genoeg voor het WK (foto: Remco van Son Aubroeck) "Ik ben al blij dat ik mee kan doen", zegt Van de Ven. Ondanks de ongewenste voorbereiding houdt ze de hoop op een wereldtitel levend. "Ik ga zeker niet opgeven totdat het kampioenschap vergeven is." Lees ook: Beenbreuk of niet, Nancy van de Ven gaat voor het WK