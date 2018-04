Studenten de dupe van invoering b-tag

(foto: Jan Daniƫls | Verzeeuwigd)

Michelle van Geelen uit Nieuwvliet schreef een brief aan gedeputeerde Harry van der Maas om uit te leggen hoe nadelig de b-tag is voor veel studenten die vanuit Zeeuws-Vlaanderen in Vlissingen of Middelburg een opleiding volgen. "Veel opleidingen van de Hogeschool Zeeland zijn verhuisd naar Middelburg, dus studenten die daar naartoe moeten, komen met de fiets of de scooter naar de Ferry. Voor hen komt het gratis vervoer dus helemaal te vervallen", vertelt ze.

Willem-Jan Lenselink van de Westerschelde Ferry begrijpt de commotie over het betalen voor fiets en scooter niet. "Naar ons beste weten verandert er niets. Ook met de OV-chipkaart krijgen de studenten volgens de website van Dienst Uitvoerend Onderwijs (DUO) alleen het voetgangerstarief vergoed en betalen ze dus al voor fietsen en scooters."

Volgens Michelle en andere studenten is dat niet waar. Barry Vermeulen uit Breskens heeft daarvoor het bewijs in handen. Op zijn mobiele telefoon laat hij de afrekening van zijn OV-chipkaart zien. Daarop staat geen bedrag voor een overtocht met de fiets, die hij iedere dag twee keer maakt.

Geen zomerkorting

Michelle heeft nog een andere reden om aan de bel te trekken. Volgens haar verdwijnt ook de zomerkorting voor studenten met een OV-chipkaart, waardoor studenten met een zomerse stageplaats of een hertentamen 'het volle pond' moeten betalen. "Normaal gesproken kunnen wij in de zomer één maand lang reizen met een korting van 40 procent, maar door de b-tag komt ook dat te vervallen", licht Michelle toe.

Volgens Lenselink geldt de veertig procent korting waar Michelle het in haar brief over heeft alleen in de trein en niet in het overige Openbaar Vervoer. "Daar krijgen studenten met een OV-chipkaart van 16 juli tot 16 augustus 34 procent korting. Op de Westerschelde Ferry krijgen zij met de b-tag wel degelijk korting. Dat is 17 procent korting ten opzichte van het normale tarief", legt hij uit. Lenselink vindt dat 'alleszins redelijk', omdat de studenten de rest van het jaar altijd gratis kunnen reizen met de Ferry, iets dat met een OV-chipkaart niet kan.