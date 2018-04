Deel dit artikel:











Spam teistert mailboxen van ZeelandNet

Klanten van ZeelandNet hebben al een paar dagen last van overmatig veel spam in hun mailbox. Sommige gebruikers krijgen 600 mailtjes met ongevraagde reclame per dag.

Volgens ZeelandNet wordt er hard gewerkt om het probleem op te lossen, maar is dat nog niet gelukt. Wel kan er een gratis spamfighter op Windows-computers worden geïnstalleerd om het probleem tot een minimum te beperken. Gebruikers wordt geadviseerd om de ongewenste mail door te sturen naar de helpdesk van ZeelandNet.