Eén regeling voor middelbaar onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Boekenstapel middelbare scholen (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Jan Menger van Algemene Onderwijsbond was dit een cruciale tussenstap. "Eén van de vier schoolbesturen had zo'n statuut. Het is wel belangrijk dat ze die nu allemaal hebben."

Tunnelvergoeding

Verder is afgesproken dat alle medewerkers van de verschillende middelbare scholen na de geplande fusie dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden krijgen. Zo ligt er vast dat voor woon-werkverkeer de tunnel wordt vergoed en dat extra kosten voor woon-werkverkeer in verband met mogelijke overplaatsingen gecompenseerd worden met een vergoeding van 28 cent per kilometer.

De afspraken gelden voor 448 FTE. Volgens Menger komt dat overeen met ongeveer 500 werknemers. De voorstellen worden op 17 april nog voorgelegd aan de vakbondsleden.

'Scholen met toekomst'

Eerder vandaag werd bekend dat het zogeheten Transitieplan was uitgelekt. In dat plan, met de titel 'Bouwen aan scholen met toekomst', wordt uiteengezet hoe de vier scholen moeten gaan fuseren, al gaat het wel om een concept-versie, waarover dus nog wordt overlegd met de gemeenten, de provincie en met de medezeggenschapsorganen van de scholen.

Oproep aan scholieren: vergeet je Zeeuws-Vlaamse roots niet (foto: Omroep Zeeland)

In het plan staat onder meer dat de middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen zich verschillend gaan profileren. In Terneuzen komt een nieuw onderwijspand waarin speciale aandacht is voor techniek in het Technasium en tweetalig onderwijs. Hulst gaat zich richten op het ondernemerschap onder de noemer Entreprenasium en het Zwin College in Oostburg wil zich gaan richten op toerisme, recreatie, zorg en groen.

Natuurlijk verloop niet voldoende

Verder staat in het plan dat de scholen 4 miljoen euro willen gaan bezuinigen op de personeelskosten. Hoe ze dat bedrag bij elkaar willen krijgen, is nog niet helemaal duidelijk. Wel is al duidelijk dat alleen natuurlijk verloop (leraren die stoppen omdat ze bijvoorbeeld met pensioen gaan) lang niet voldoende is om dat bedrag bij elkaar te krijgen. Dat houdt in dat er ontslagen zullen moeten volgen.

Daarom zijn de scholen in gesprek met onder meer de vakbonden over de vorming van een sociaal plan. Op 17 april zou daarover meer duidelijk moeten zijn.

Al langer bekend

Dat er een sociaal plan aan zit te komen is al langer bekend. Zo kwam in februari vorig jaar al naar buiten dat de scholen door teruglopende leerlingenaantallen in Zeeuws-Vlaanderen zich gedwongen voelen om begin te maken met het opstellen van een sociaal plan.

Lees ook: