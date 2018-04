Oud-burgemeester Ron Barbé (77) overleden

Ron Barbé is 77 jaar geworden (foto: omroep Zeeland)

Barbé heeft verschillende publieke functies vervuld tijdens zijn loopbaan. In 1970 werd hij voor het eerst verkozen in de gemeenteraad van Terneuzen en werd meteen wethouder voor de VCP, de Verenigde Christelijke Partijen. Een samenwerkingsverband tussen verschillende christelijke partijen.

Dijkgraaf

Ook was hij actief voor het waterschap de Verenigde Braakmanpolders, waar hij in 1974 aantrad als dijkgraaf. Toen hij in 1982 gedeputeerde werd bij de provincie Zeeland gaf hij zijn functies als dijkgraaf en wethouder op.

In 1989 keerde hij terug naar gemeente Terneuzen, waar hij burgemeester werd. Die functie heeft hij vervuld tot 2003, toen nam de huidige burgemeester Jan Lonink het stokje van hem over. Als zijn opvolger had Lonink het gevoel dat hij grote schoenen te vullen had. "Ron Barbé heeft zich veertig jaar lang ingezet voor Zeeland, vechtend voor Zeeland en voor zijn stad Terneuzen."

Barbé kreeg landelijke bekendheid door zijn aanpak van de drugsoverlast in de stad, ook wel bekend als operatie 'houdgreep'. De politie, gemeente, douane en de marechaussee werkten hierin samen tegen de drugsoverlast.

In het centrum kwamen beveiligingscamera's te hangen en met de Belgische politie werden regelmatig acties gehouden tegen drugsrunners. En met het gedogen van nog maar twee coffeeshops in de stad, keerde de rust terug in de stad.

Dow en Eneco Tour

Naast zijn tijd in de politiek was Barbé ook werkzaam bij Dow in de beginjaren van dat bedrijf in zijn stad en heeft hij ook een belangrijke rol gespeeld in de komst van de Eneco Tour naar Terneuzen.

