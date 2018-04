Lonink: Barbé heeft zich veertig jaar vechtend ingezet voor Zeeland

Ron Barbé is 77 jaar geworden (foto: omroep Zeeland)

"Hij had een grote toewijding voor de ontwikkeling van Terneuzen. Hij trad daadkrachtig op, maar dat heb je als je een grote passie hebt voor dit gebied", vervolgt Lonink.

Kenmerkend

"Hij heeft zich veertig jaar ingezet voor de provincie. Politiek en bestuurlijk. Als raadslid en wethouder en ook als burgemeester", somt Lonink op. "Ik denk dat hij kenmerkend was. Hij liet zich zien en heeft zich ingezet voor het havenbedrijf en het bedrijfsleven." Bij de fusie van de havens van Vlissingen en Terneuzen in 1998, heeft Barbé er sterk voor gepleit om het hoofdkantoor van Zeeland Seaports naar Terneuzen te krijgen.

'Ron Barbé was een markante man'

Lonink kende Ron Barbé goed. Niet alleen als zijn voorganger: "Vooral ook toen ik collega van hem was als burgemeester van Sas van Gent." Zo waren hij en Barbé het snel eens over de fusie van de gemeentes Axel, Sas van Gent en Terneuzen tot een gemeente. "Ik herinner me ook nog dat we samen naar de provincie zijn gegaan om de glastuinbouw naar de Axelse vlakte te halen."

Grote passie

Daarnaast had Barbé ook een grote passie voor cultuur en sport. "Hij was een echte voetbalfan van HSV Hoek. Daar was hij ook altijd aanwezig. Op het veld en in de kantine", zegt Lonink. "Een markante man."

