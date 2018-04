Terneuzen krijgt vestiging Kledingbank

Kledingbank (foto: Omroep Zeeland)

Stichting Kledingbank Zeeland verstrekt gratis kleding aan de mensen die het zelf niet kunnen betalen. het is kleding die nieuw is, of zo goed als nieuw. Ook wordt er speelgoed uitgedeeld aan arme gezinnen. Mensen die voor de Kledingbank in aanmerking willen komen, hebben een doorverwijsbrief nodig van bijvoorbeeld de sociale dienst, de schulphulpverlening, vluchtelingenwerk, consultatiebureau of van de kerk.

Elk jaar verstrekt de Kledingbank Zeeland zo'n tweeduizend kledingpakketten.