VVD na jaren uit de coalitie Schouwen-Duiveland

De nieuwe gemeenteraad van Schouwen-Duiveland (foto: Gemeente Schouwen-Duiveland)

Opmerkelijk aan het nieuw te vormen college is dat de VVD naar de andere kant van de tafel verdwijnt, naar de oppositie. Jarenlang behoorde die partij tot de grootste op Schouwen-Duiveland en zat daarmee ook altijd in de coalitie. Tot nu. De partij verloor in 2014 al een zetel en ook deze verkiezing weer. "GroenLinks was de grote winnaar tijdens de verkiezingen. De opdracht vanuit de gemeenteraad was om daar eerst mee praten. Om te kijken of we inhoudelijk tot elkaar kunnen komen. Dat betekent dat de VVD nu plaats moet maken", zegt Lievense.

De vijf partijen hebben, als ze er inhoudelijk uitkomen, samen zestien van de drieëntwintig zetels. Dat is een grotere meerderheid dan de afgelopen vier jaar toen had de coalitie 14 zetels.

GroenLinks behaalde eind vorige maand in één klap drie zetels tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Opmerkelijk, want vier jaar geleden had de partij niet genoeg stemmen voor één zetel. Als de partijen samen een collegeakkoord weten te bereiken, dan is er nog één nieuwkomer in de coalitie: het CDA (3 zetels).

Toch vier wethouders

Met een coalitie van vijf partijen, betekent het ook dat er een vierde wethouder bij komt. Tussen partijen is daar al enige tijd discussie over geweest. Maar nu lijkt het toch te gaan gebeuren. Het is de bedoeling dat vier partijen een wethouder leveren. Voor Leefbaar Schouwen-Duiveland wordt dat Jacqueline van Burg en voor de SGP wordt dat Cees van den Bos, die beide de afgelopen vier jaar ook al wethouder waren. Er komen ook twee nieuwe wethouders bij: Daniël Joppe voor het CDA. Voor GroenLinks is het nog niet bekend wie de kandidaat-wethouder is.