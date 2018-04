Volg het Zeeuwse Top 40 kustconcert live! (foto: Omroep Zeeland)

De directe aanleiding voor het Zeeuwse Top 40 kustconcert is het succes van nummers waarin de Zeeuwse kust centraal staat. Denk aan 'Zoutelande' en 'Hier aan de Kust' van Bløf en 'Oceaan' van Racoon. Niet alleen de muziek tijdens het Zeeuwse Top 40 Kustconcert staat in het teken van de kust. In de rubriek flessenpost delen kijkers en luisteraars hun gedachten over de kust, maar ook andere onderwerpen zoals een boodschap aan een geliefde of wat ze dan ook met de rest van de wereld zouden willen delen. Onderwerpen voor flessenpost kunnen worden gerstuurd naar: dezeeuwsetop40@omroepzeeland.nl

De Zeeuwse Top 40

Na afloop van de uitzending zijn alle nummers terug te kijken via de websites www.omroepzeeland.nl en www.dezeeuwsetop40.nl. Het publiek wordt uitgenodigd om een stem uit te brengen op hun favoriete clip. De drie populairste artiesten met de meeste stemmen, mogen op Muziekfestival Hrieps optreden. Zoals altijd wordt de Zeeuwse Top 40 op Hemelvaartsdag uitgezonden. Stemmen voor die lijst kan van maandag 30 maart tot en met woensdag 9 mei.

Facebookpagina De Zeeuwse Top 40

Op de Facebookpagina van De Zeeuwse Top 40 zijn de inzendingen te bekijken. Ook kun je hier via de livestream het Zeeuwse Kustconcert bekijken van 13.00 uur tot 17.00 uur op zaterdag 7 april.