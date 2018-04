LPM beschuldigd van kiezersbedrog vanwege bouwplannen

Gemeentehuis van Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De gemeenteraad van Middelburg besprak donderdagavond het advies van de informateurs over het vormen van een nieuw gemeentebestuur. Middelburg staat aan de rand van de financiële afgrond en daarom zijn harde maatregelen nodig. Zoals het bebouwen van de Cleene Hooge aan de westkant van Middelburg.

Bedrijventerrein

Daarnaast moet van de Trekdijk bij Nieuw- en Sint Joosland een bedrijventerrein worden gemaakt. Doet Middelburg dat niet, dan moet de gemeente ruim 18 miljoen euro afboeken. En dat geld is er niet. Maar de omwonenden zien dat niet zitten en protesteerden op de avond van de verkiezingen tegen de plannen voor een bedrijventerrein aan de Trekdijk.

Nieuwlanders protesteren tegen de plannen voor een bedrijventerrein aan de Trekdijk (foto: Omroep Zeeland)

In het verkiezingsprogramma schreef de Lokale Partij Middelburg nog dat de Cleene Hooge niet bebouwd zo worden en de protesteerde de partij mee tegen de plannen voor een bedrijventerrein op de Trekdijk. Toch gaat de partij nu in gesprek met CDA, SGP en VVD om een nieuw gemeentebestuur te vormen. En daarbij laat de LPM toch de mogelijkheid open om de Cleene Hooge en de Trekdijk te gelde te maken.

Grootste dankzij verkiezingsbeloftes

De SP vindt dat neigen naar kiezersbedrog. De LPM is volgens de socialisten mede de grootste partij van Middelburg geworden dankzij de verkiezingsbeloftes over de twee natuurgebieden. Ook de ChristenUnie nam soortgelijke bewoordingen in de mond.

Willemien Treurniet van de ChristenUnie herinnerde de LPM op een ludieke manier aan uitspraken over het verleden over bijvoorbeeld de Cleene Hooge. Vier jaar geleden overhandigde LPM-voorman Piet Kraan haar nog een graspol uit de Cleene Hooge met het dringende verzoek niet mee te werken aan het volbouwen ervan. Die graspol kreeg Kraan nu terug, met het verzoek het natuurgebied aan de rand van Middelburg groen te houden.

Natuurgebied Cleene Hooge bij Middelburg (foto: Gerwin Filius uit Vlissingen)

Kraan stelt zelf dat van kiezersbedrog geen sprake is: "In ons programma staat heel duidelijk dat als het financieel niet kan, dat we dan wat anders moeten verzinnen." Ook hij stelt dat Middelburg aan de rand van de financiële afgrond staat. Hij zegt zelfs dat een artikel-12-status dreigt voor Middelburg. Dat zou betekenen dat de gemeente onder toezicht van het Rijk komt te staan en keihard moet bezuinigen.

'Erfenis met grote schulden'

Op de vraag of Kraan dat ook al niet wist voorafgaand aan de verkiezingen, antwoordt hij: "Nee, dat werd pas echt duidelijk nadat de informateurs er goed zijn ingedoken." Hij spreekt van een 'politieke erfenis met grote schulden'. "Als ik bij de notaris zat, zou ik deze erfenis weigeren."

Toch zou de LPM ervoor kunnen kiezen vast te houden aan de beloftes in het verkiezingsprogramma. Maar dat is geen optie, zegt Kraan: "Dan verdwijnt de LPM in de oppositie en dan kunnen we opnieuw beginnen. En dat heeft de kiezer niet gezegd."

Nieuwe fase

De onderhandelingen over een nieuw gemeentebestuur gaan nu een nieuwe fase in. Dat gebeurt onder leiding Cees Lodder. Hij is namens de LPM, die de grootste partij is in Middelburg, aangewezen als formateur.

