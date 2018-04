'Rent-a-cop' pakt kleine ergernissen aan op Schouwen-Duiveland

In totaal kreeg de politie op Schouwen-Duiveland 150 meldingen binnen via e-mail, Facebook en Twitter. "Mensen konden ons vandaag 'inhuren'", zegt politieagent Richard den Boer. "We gaan de wijk in om te kijken wat er leeft en speelt. Het gaat dan om overlast waar we normaal minder tijd voor hebben, zoals hardrijders of overlast van hangjongeren."

'Ik merk dat we dit te weinig doen'

Wijkagent Freek Hullekes was één van de politiemensen die meedeed aan de 'Rent-a-cop'-actie. "Ik merk dat we dit te weinig doen", vindt hij. "Wij horen dienstbaar te zijn. De politie moet er zijn voor het publiek. Mensen verlangen dat van ons. Als we daar geen tijd voor hebben, dan moeten we daar tijd voor maken."

De politie kreeg opvallend veel meldingen binnen over de Noordhavenpoort in Zierikzee. "Het is hier éénrichtingsverkeer. Je mag van de kant van de stad met de auto niet door de poort rijden, maar veel mensen negeren dat verbod", aldus Den Boer.

Blij met de extra politiecontrole

Omwonenden van de Noordhavenpoort waren blij met de extra politiecontrole. "Het is echt levensgevaarlijk", volgens buurtbewoner Johan Brongers. "De poort is heel smal. Ik ben al bijna een keer van de fiets gereden. Het is te prijzen dat de politie hierop controleert."

In totaal deden 25 politiemensen en zes handhavers van de gemeente mee aan de 'Rent-a-cop'-actie. Later deze week maakt de politie op Facebook bekend wat de actie heeft opgeleverd.