HSV Hoek houdt minuut stilte voor overleden superfan

Hoek RVVH (foto: Sjaak van der Salm)

"Dat heeft hij wel verdiend", zegt voorzitter Art van der Staal van HSV Hoek. "Bij elke thuiswedstrijd was hij aanwezig en kwam ook altijd mee naar de belangrijke uitwedstrijden. Zijn afwezigheid zal gevoeld gaan worden."

'Heel fanatiek'

Van der Staal omschrijft Barbé als een passievol mens. "Hij kon met iedereen goed overweg, maar hij was als supporter ook altijd heel fanatiek. Als hij het er niet mee eens was wat een speler deed op het veld dan liet hij zich ook zeker horen."

Ron Barbé is 77 jaar geworden (foto: omroep Zeeland)

Barbé bleef zelf ook lang actief. "Hij was de buurman van mijn kantoor en ging iedere dag wandelen. Als je hem een dag niet zag lopen dan wist je: hij voelt zich niet goed."

'Een grote schok'

Helaas voelde Barbé zich volgens Ven der Staal al langer niet goed. "Ik wist al wel dat hij de laatste weken ziek was, maar er was nog altijd hoop op herstel, dus het nieuws dat hij was overleden kwam voor mij als een grote schok."

Art van der Staal: 'Hij zal gemist worden naast het veld'

Niet zo lang geleden was Van der Staal nog samen met Barbé naar zijn andere club gaan kijken, PSV. "Het is zo wrang om je te bedenken dan hij toen al wel wist dat hij ziek was, maar niet hoe het zou lopen. Hij was toen fanatiek als altijd."

Vol passie en bevlogenheid

Zo fanatiek, vol passie en bevlogenheid, zo wordt hij ook herinnerd als politicus. Mede-gedeputeerde Jaap Hennekeij en de opvolger van Barbé als burgemeester van Terneuzen, Jan Lonink schetsen het beeld van een gedreven man. En over één ding zijn ze het alle drie roerend eens: Ron Barbé zal gemist worden.

Lees ook: