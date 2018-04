Spookrijder op de A58 opgepakt

(archieffoto) (foto: ANP)

Om 3.45 uur meldde een weggebruiker dat er op de A58 een spookrijder reed. Opgeroepen agenten kwamen de bestuurster bij Nieuw- en Sint Joosland tegen. Met zwaailicht en sirenes dirigeerden ze de vrouw naar de vluchtstrook.

Verdwaald

Op het politiebureau verklaarde ze dat ze verdwaald was en plotseling op de snelweg terecht was gekomen. Omdat er al meerdere meldingen bij de politie bekend waren in verband met het gevaarlijk rijgedrag van de vrouw, heeft de politie haar rijbewijs afgepakt en opgestuurd naar het CBR. Die gaat onderzoeken of de vrouw nog wel de weg op mag.