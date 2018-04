Olympisch kampioene heerst bij Zeeland Outdoor International

Charlotte Dujardin is oppermachtig in Nieuw- en Sint Joosland (foto: Zeeland Outdoor International)

Dujardin is de grote publiekstrekker bij het internationale concours bij Manege de Kroo en ze stelt het publiek voorlopig niet teleur. Haar proef in de Grand Prix betekende het debuut voor het paard Mount St. John Freestyle en leverde direct een zege op. Met een percentage van 75,152% bleef ze de Zweedse Juliette Ramel met Buriel K.H. ruim een procent voor. De derde plaats was voor de uit Westkapelle afkomstige Hans Peter Minderhoud, die met Glock's Dream Boy net tekort kwam voor het zilver.

Zeeland Outdoor International

Grand Prix 1. Charlotte Dujardin (Gbr) Mount St. John Freestyle 75,152 % 2. Juliette Ramel (Zwe) Buriel K.H. 74,087 % 3. Hans Peter Minderhoud (Ned) Glock's Dream Boy 73,870 %

Dujardin boekte haar andere twee overwinningen in Zeeland op het paard Florentina. In het Intermediair I scoorde ze 77,059 procent en daarmee bleef ze ruim voor Patrick van der Meer uit Naaldwijk, die met President's First Apple 73,412 % scoorde. Woensdag was de overmacht van Dujardin in de Prix St. Georges nog groter. Ze liep met Florentina naar een totaal van 77,647 procent. Op ruim zes procent was de tweede plaats voor Robin van Lierop uit Groesbeek met het paard Finja.

Nog twee optredens

Paardensportliefhebbers die Dujardin nog in actie willen zien hebben vanavond nog kans. Om 17.59 uur rijdt ze met het paard Florentina de Kür op muziek in het Intermediair I. Om 21.12 uur komt ze in actie bij de Kür op muziek op Grand Prix niveau. Dan rijdt ze weer op het paard Mount St. John Freestyle.

Charlotte Dujardin rijgt de overwinningen aaneen in Zeeland (foto: Zeeland Outdoor Interntaional)