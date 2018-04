Deel dit artikel:











Wielrenners De Jong, Oreel en Mol rijden ZLM Tour

Wielrenner Timo de Jong uit Goes doet volgende week zaterdag mee aan de ZLM Tour in zijn woonplaats Goes. De Jong is door bondscoach Peter Zijerveld opgenomen in de nationale selectie. Ook Lars Oreel uit Goes en Wesley Mol uit Kapelle staan op de startlijst.

Timo de Jong (foto: Destil-Parkhotel Valkenburg) Timo de Jong (19) maakte al deel uit van de voorselectie. Inmiddels heeft hij te horen gekregen dat hij definitief mag starten. Ook de namen van de andere renners van de nationale selectie zijn bekend gemaakt. Zo maakt David Dekker, zoon van oud-prof Erik Dekker, deel uit van de ploeg. selectie Nederland bondscoach: Peter Zijerveld David Dekker Rens Tulner Marten Kooistra Justin Timmermans Jordi van Loon Timo de Jong Aan de ZLM Tour doet ook een districtsploeg mee, die onder leiding staat van Ad Polak, ploegleider van wielervereniging Theo Middelkamp. De selectie is gewijzigd ten opzichte van de eerdere samenstelling. Zo maken Ezra Tolhoek uit Zierikzee en Tim Janssen uit Goes (beiden van Theo Middelkamp) geen deel meer uit van de selectie. "De ZLM tour is een sterke wedstrijd en op dit moment zijn ze niet goed genoeg", geeft Polak als verklaring voor de wijziging in het team. Wesley Mol uit Kapelle, die rijdt voor de Spaanse opleidingsploeg Polartec-Kometa, is aan de districtsploeg toegevoegd. Net als Lars Oreel uit Goes, ploeggenoot van Timo de Jong bij Destil-Parkhotel Valkenburg. De districtsploeg ziet er nu zo uit; Districtsploeg ploegleider: Ad Polak Youri van Iersel De Jonge Renner Mathijs de Leng De Jonge Renner Tim Naberman De Jonge Renner Wesley Mol Polartec-Kometa Lars Oreel (foto) Destil-Parkhotel Valkenburg Tim Bierkens Willebrord Wil Vooruit Lars Oreel (foto: Destil-Parkhotel Valkenburg) De ZLM Tour is de enige Nederlandse wedstrijd die deel uit maakt van de UCI Nations' Cup. Dat is een reeks internationale wedstrijden voor wielrenners van 18 tot en met 23 jaar. De start en finish is in Goes op zaterdag 14 april. Op de erelijst staan bekende wielernamen als Fabian Cancellara, Luke Rowe, Sören Kragh Andersen en Christopher Lawless.