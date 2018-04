Pijnlijke beslissing: Zeeuwen gaan meer wegenbelasting betalen

Snelweg A58 (foto: Jordy Reijnhout)

De beslissing werd niet van harte genomen. Eigenlijk wilde geen enkele partij het provinciale deel van de wegenbelasting, de opcenten, verhogen. Maar het moet, vindt de Zeeuwse politiek. Alleen als de wegenbelasting omhoog gaat kan Zeeland twintig miljoen van de andere provincies krijgen.

Zeeland krijgt al sinds 2013 tien miljoen euro minder uit Den Haag dan waar de provincie eigenlijk recht op heeft. Reden voor die korting: de provincie kreeg lange tijd een forse winstuitkering van Delta. Die zogeheten 'weeffout' kan worden hersteld, maar dan willen de andere provincies wel dat de Zeeuwen ook 10 miljoen euro bijdragen. Provinciale Staten krijgt dat geld alleen bij elkaar door de wegenbelasting te verhogen.

Auto in Zeeland is geen luxe maar noodzaak

De auto is in Zeeland volgens de partijen 'geen luxe, maar noodzaak' en er werd vandaag in het provinciehuis dan ook gesproken van een 'pijnlijke beslissing' waarmee slechts 'knarsetandend akkoord' kon worden gegaan. Achtergrond is dat Zeeland het financieel zwaar heeft. De opbrengsten van Delta zijn weggevallen, de kerncentrale is een financieel blok aan het been van de provincie en de sanering van het vervuilde Thermphosterrein kost miljoenen.

De wegenbelasting gaat de komende drie jaar omhoog. Daarna wordt opnieuw bekeken of de verhoging nog nodig is. Het gaat dus in principe om een tijdelijke maatregel. Het CDA wees erop dat de opbrengst wel ten goede moet komen aan het beheer en onderhoud van openbare wegen.

De PvdA zei dat het aanpakken van de automobilist zwaar valt in Zeeland, vooral vanwege het 'mistroostig openbaar vervoer in Zeeland'. Statenlid Ger van Unen van de SP beaamde dat. Ze had uitgerekend dat een rit met het openbaar vervoer van haar huis in Zeeuws-Vlaanderen naar het provinciehuis in Middelburg meer dan twee uur kost. De auto is in Zeeland dus pure noodzaak, was haar betoog.

50PLUS als enige tegen

Alleen 50PLUS was tegen het voorstel om de wegenbelasting te verhogen. Statenlid Willem Willemse noemde het de zoveelste verhoging, terwijl de salarissen niet stijgen. Bij de stijging van de ziektekostenpremies, de waterschapsbelasting komt ook nog eens deze verhoging, zei hij. Willemse hekelde ook de tijdelijkheid van de verhoging. "Denk nog eens aan het kwartje van Kok," zei hij. De VVD zei wel in de tijdelijkheid van de maatregel te geloven.

GroenLinks is voor het verhogen van de opcenten, maar fractievoorzitter Temmink wilde de tien miljoen euro extra aan wegenbelasting niet aan de wegen besteden. Die moet worden geïnvesteerd in de natuur.

