Barbé herdacht in Provinciale Staten

Oud-politicus Ron Barbé is vanmorgen herdacht in Provinciale Staten. Bij het begin van de vergadering stond commissaris van de Koning Han Polman even stil bij het overlijden van de bestuurder uit Terneuzen.

Ron Barbé is 77 jaar geworden. (foto: omroep Zeeland) Polman somde de vele functies op die Barbé sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft bekleed en noemde hem een markant bestuurder. Hij condoleerde de familie met het verlies. Ron Barbé overleed gisteren op 77-jarige leeftijd. Hij was onder meer burgemeester van Terneuzen, dijkgraaf en gedeputeerde. Lees ook: Oud-burgemeester Ron Barbé (77) overleden

