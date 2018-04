Veerse Meer leek vroeger op Grevelingenmeer nu

Wijsman, onderzoeker bij Wageningen Marine Research in Yerseke, noemt de overeenkomsten tussen het Veerse Meer van voor 2004 en het Grevelingenmeer nu: beide door dammen afgesloten, veel algen- en wiergroei, zuurstofloosheid in vooral de diepere gedeelten. "Het grote verschil was wel dat het Veerse Meer brak was in plaats van zout en dat er veel lozing van meststoffen op uitkwam. "

Geen getij, wel dagelijks vers zout water

Sinds 2004 veranderde de situatie; er kwam dan wel geen getij terug, maar wel dagelijks vers zout water. Dat stroomde via de doorlaat Katse Heule in de Zandkreekdam vanuit de Oosterschelde in en uit. "Daardoor is vooral in het oostelijk deel van het meer de waterkwaliteit verbeterd", zegt Wijsman. Dat blijkt ook uit onderzoek dat er in opdracht van het ministerie van LNV gedaan wordt naar schelpdieren. "Schelpdieren zijn een goede indicator voor wat er zich op de bodem afspeelt."

bioloog Jeroen Wijsman onderzoekt wat zojuist uit het Veerse Meer is bovengehaald. (foto: Omroep Zeeland )

Nog niet overal in het meer is de situatie helemaal verbeterd. In het westelijke gedeelte, bij de Veerse Dam, is het op sommige plekken nog doods en vies, zo zegt een duiker. En doordat het meer weer zout is geworden, is een aantal brakke diersoorten verdwenen. Maar over het algemeen heeft de doorlaat de boel flink doorgespoeld.

'Ook goed nieuws voor de visserij'

Wijsman heeft hoge verwachtingen van de doorlaat die over een aantal jaren in de Brouwersdam wordt gebouwd en daar het getij gaat terugbrengen. Uiteraard kunnen daar natuurwaarden door verloren gaan, zoals bijzondere zoetwaterplanten. "De waterkwaliteit zal zeker verbeteren. Daarnaast kunnen er meer vissen in en uit het meer en zullen er meer voedingsstoffen in het water komen, wat weer goed nieuws is voor de visserij."

Schelpdieren uit het Veerse Meer. (foto: Omroep Zeeland )

Onlangs kwam het benodigde geld vrij voor de aanleg van de doorlaat in het Grevelingenmeer. Naar verwachting is over twee jaar het definitieve ontwerp daarvoor klaar en zou in 2022 met de bouw begonnen kunnen worden. Er zijn plannen om ook een getijdencentrale bij de doorlaat te bouwen. Eind 2020 wordt hier een besluit over genomen.

