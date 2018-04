Gemeentebestuur van Sluis krijgt Babijn erbij

Het gemeentehuis van Sluis in Oostburg (foto: Omroep Zeeland)

Als fulltime-wethouders gaan opnieuw Peter Ploegaert (CDA) en Jack Werkman (VVD) aan de slag. Ook Chris van de Vijver gaat verder als deeltijd-wethouder (voor 80 procent) namens Nieuw Gemeentebelang. Vanuit Lijst Babijn wordt fractievoorzitter/lijsttrekker Francois Babijn naar voren geschoven; als parttime-wethouder (voor 50 procent).

Volgens de vier partijen is een akkoord over het coalitieprogramma nabij. Ook de verdeling van de portefeuilles onder de wethouders is nagenoeg rond.