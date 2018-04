Gratis met fiets en scooter op veerboot? Foutje bedankt!

De Prinses Maxima voor de skyline van Vlissingen. (foto: Pieter de Bruijne via Omroep Zeeland Flickr)

Per 1 mei wordt de B-tag ingevoerd op het fietsvoetveer Vlissingen-Breskens. Vooral studenten doen hun beklag, want de overtocht kan ze veertig euro per week meer kosten als ze hun fiets of scooter meenemen. Tot nu toe mochten ze die gratis meenemen. Maar dat blijkt een vergissing. Ze hadden moeten betalen.

Vervelend dat we het nu pas weten

Gedeputeerde Harry van der Maas kon niet vertellen hoeveel geld de Provincie Zeeland, de enige aandeelhouder in de veerboot, door deze fout is misgelopen. Maar vervelend vindt hij het wel. "Het lijkt erop dat studenten jarenlang gratis hun fiets of scooter mee konden nemen," zegt Van der Maas, "het is vervelend dat we daar nu pas achter komen."

De gedeputeerde pleit ervoor om voortaan wel gewoon te betalen voor het meenemen van scooter of fiets, zoals landelijk gebruikelijk is. "Ik denk dat we nog eens naar die studenten terug moeten om te kijken of dat geld is te halen bij die studenten", grapte hij.

De fout is een extra tegenvaller voor de ferry. De veerboot lijdt sinds 2016 fors verlies. Voor dit jaar wordt zelfs een tekort van 655.000 euro verwacht. Daarom gingen Provinciale Staten akkoord met een financiële injectie van 9 ton. Maar er moet meer gebeuren, anders is het fietsvoetveer ten dode opgeschreven. Er zijn simpelweg te weinig passagiers en de personeelskosten zijn te hoog. Een aantal afvaarten is zelfs al geschrapt.

Het moet van de toeristen komen

Vraag is hoe je tegen de ferry aankijkt. Is Vlissingen-Breskens een noodzakelijke openbaar vervoer voorziening of is het een toeristische attractie? Zeeuwse Statenleden kiezen met het oog op de eigen bewoners volmondig voor de eerste zienswijze, maar feit is dat twee derde van de ferry-passagiers toeristen zijn.

Van hen moet dan ook de redding komen, vindt Van der Maas. De Provincie Zeeland wil dat ondernemers toeristische arrangementen gaan aanbieden waarin de fast ferry is opgenomen.

